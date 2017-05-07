影／誤認3P常客 魔鬼交易員邀肉體過招慘被潑水NOWnews今日新聞 (2017-05-07 18:00)
改編自震驚國際「500億歐元交易弊案」電影《巴黎交易員》（L'outsider），開拍前備受矚目，就連角色也讓眾家明星搶破頭。女主角最後由獲凱薩獎提名的莎賓娜奥扎尼（Sabrina Ouazani）雀屏中選，她與「魔鬼交易員」傑宏柯維耶（Jerome Kerviel）不只要談情說愛、大賺一票，更要來場危險的肉體過招。
莎賓娜在《巴黎交易員》中飾演「魔鬼交易員」柯維耶的女友蘇菲雅，兩人出身鄉下，同樣進入夢寐以求的巴黎金融業，價值觀卻南轅北轍。此片除了講述情侶間的價值差異與金融業的爾虞我詐外，有趣的是片中這對情侶竟是因一場「性愛趴」而相識。「魔鬼交易員」柯維耶在同儕誤導下，以為單純的蘇菲雅是3P界女王，於是他放膽求歡，卻被蘇菲雅當癡漢潑水反擊，示愛慘吃閉門羹。而飾演蘇菲雅的演員莎賓娜奥扎尼，因母親是業界赫赫有名的選角指導，拿到此角色時曾引發外界猜想，但她也於片中也證明自身演技，精彩過招讓觀眾大呼過癮。《巴黎交易員》一片將於5月12日在台上映。
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