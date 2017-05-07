6月起海關將擴大防洗錢規範 出入境帶太多珠寶將被充公NOWnews今日新聞 (2017-05-07 18:01)
財政部關務署副署長沈榮詳表示，為配合洗錢防制法修正案上路，原先的攜帶外幣現鈔出境相關辦法將更名為「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」，不僅增加限制的港澳幣、珠寶物品，也明訂若未申報或超出、將全部予以充公，預計6月28日上路。沈榮詳也指出，近年來超帶台幣、美金、日幣、黃金狀況相當嚴重，總金額逾11億元。
為配合洗錢防制法第12條修正案正式上路，財政部於6日已預告修正「旅客或隨交通工具服務之人員出入國境攜帶外幣現鈔或有價證券申報及通報辦法」為「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」。
沈榮詳指出，這次修正案重點是在於擴大規範的物品跟各貨幣部分，原本物品部分只規範有價證券及美金1萬元等值以上的黃金，未來也將多納入鑽石、珠寶等有洗錢疑慮的相關物品，另外在運送方式現行只針對旅客或飛機服務人員的行李，未來也會針對快遞及貨物。
另外在各貨幣部分，現行法規中若超帶10萬元以上的新台幣，僅作暫時保管、出入境後再退還；而超過1萬美元等值的外幣或2萬元以上的人民幣都得充公。不過，沈榮詳提醒民眾，現在修法後多出的錢，不論是新台幣或是外幣，以及少申報的金額，都會直接被財政部充公處理。
沈榮詳表示，過去3年內海關共抓到的超帶金額逾新台幣11.36億元，其中逾7億元為新台幣、1.5億元為美金，另外黃金、日幣約各占0.93、1.05億元。沈榮詳表示，關務署甚至曾在快遞攔截到一整盒昂貴珠寶。他指出，未來避免這類洗錢方式，也將和台灣銀行的珠寶鑑定師合作，以鑑定相關價格。
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