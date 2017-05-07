動圖來啦！讓老司機教你如何優雅的開車

這颱風播報拍出了動作片的味道

玩《王者榮耀》的你永遠不知道你的隊友是在哪裡和你玩的

以為爐子爆炸了 大爺這身手真麻利

人家結個婚，怎麼還給你噁心吐了呢

小弟們，展現你們力量的時候到了！

我有一個大胆的想法

為什麼演唱會第一排貴是有原因的

是誰搶走了我的麥克風 沒關係我還有我的喉嚨

騷年，你的焊接技術是在哪裡學的？不錯嘛~

牛人俯卧撐 看到最後都驚呆了

老師，你熱了嗎？

鯰魚捕食鴿子 這也是一隻傻鴿子

你們有什麼大胆的想法嗎

領導說讓我平時多動動腦子

據說這是在給主播們發工資

家裡有個女主人就是好

家裡蓋房子剛剛挖出來的 我是不是要發了

好危險

行走江湖 最重要的還是運氣啊

學友哥教你3D版食屎啦你~

我才是冠軍！

姐姐真漂亮啊

老虎的屁股，大象的鼻子，都摸不得！