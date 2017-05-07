妹子你好會吹啊！動圖老司機教你什麼叫福大命大！北京新浪網 (2017-05-07 18:02)
動圖來啦！讓老司機教你如何優雅的開車
這颱風播報拍出了動作片的味道
玩《王者榮耀》的你永遠不知道你的隊友是在哪裡和你玩的
以為爐子爆炸了 大爺這身手真麻利
人家結個婚，怎麼還給你噁心吐了呢
小弟們，展現你們力量的時候到了！
我有一個大胆的想法
為什麼演唱會第一排貴是有原因的
是誰搶走了我的麥克風 沒關係我還有我的喉嚨
騷年，你的焊接技術是在哪裡學的？不錯嘛~
牛人俯卧撐 看到最後都驚呆了
老師，你熱了嗎？
鯰魚捕食鴿子 這也是一隻傻鴿子
你們有什麼大胆的想法嗎
領導說讓我平時多動動腦子
據說這是在給主播們發工資
家裡有個女主人就是好
家裡蓋房子剛剛挖出來的 我是不是要發了
好危險
行走江湖 最重要的還是運氣啊
學友哥教你3D版食屎啦你~
我才是冠軍！
姐姐真漂亮啊
老虎的屁股，大象的鼻子，都摸不得！
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