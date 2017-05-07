巴黎交易員角色搶破頭 女星試鏡媽當靠山中央社 (2017-05-07 18:16)
（中央社記者鄭景雯台北7日電）改編自震驚國際「500億歐元交易弊案」的電影「巴黎交易員」，開拍前備獲關注，就連角色也都搶破頭，女演員莎賓娜奧扎尼的媽媽是有名的選角指導，讓人對她拿到這個角色有諸多聯想。
曾獲凱薩獎最佳新人提名的法國女星莎賓娜奧扎尼（Sabrina Ouazani），靠著符合「巴黎交易員」角色的一口鄉音，自女星群中脫穎而出，飾演片中「魔鬼交易員」傑宏柯維耶（Jerome Kerviel）片中苦追的女神。
有趣的是，莎賓娜其實來頭不小，她母親正是業界赫赫有名的選角指導，讓人對她拿到這個角色也產生諸多聯想。但莎賓娜也確有實力，片中一場受邀性愛趴、她當眾潑水給他難看的戲，就讓人看得大呼過癮。
出身巴黎市郊的莎賓娜，法非混血的臉孔相當有辨識度，媽媽是法國電影界知名選角指導，開啟她的演員生涯。她15歲就演出「藍色是最溫暖的顏色」，還提名凱薩獎最佳新人獎。
莎賓娜奧扎尼在「巴黎交易員」中飾演傑宏柯維耶的女友蘇菲雅，一路跟隨柯維耶身旁，不時在他賭性失控時拉他一把，電影12日將在台上映。1060507
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