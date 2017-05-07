報告：美調整經濟政策 陸有壓力但可控中央社 (2017-05-07 17:59)
（中央社台北7日電）中國大陸與美國智庫今天在北京聯合發布的一份報告指出，儘管美國新一屆政府調整經濟政策，可能對中國大陸經濟帶來一定壓力，但「整體影響可控」。
這份報告還指出，美國對中國大陸提高貿易壁壘，只會把貿易逆差轉移到其它國家，中美若爆發貿易戰不僅雙輸，還會影響全球經濟。
中新社報導，中國金融四十人論壇（CF40）和美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）今天在北京發表今年度聯合報告，提到上述內容。
這份報告指出，美國稅收改革可能對中國大陸有一定壓力，但加碼基礎建設投資和政府開支增加的計劃若兌現，將有利於提高中國大陸出口，產生正面效應。陸企無論資金還是技術都可加強與美國合作，實現雙贏。
報告認為，美國升息和美元走強，為人民幣匯率帶來調整壓力。但因中國大陸資本管制較強，外部因素變化對匯率走勢和國內金融市場的影響「比較可控」。為此調整貨幣政策有益於抑制通貨膨脹和房地產價格過快上漲，控制金融風險。
報告說，避免中美貿易摩擦的最佳策略是加快結構改革和市場開放。若美國挑起貿易爭端，中國大陸應將壓力轉化為改革動力，加速推動結構改革，促進國內經濟結構再平衡。
此外，中國大陸屆時還可積極透過RCEP（區域全面經濟夥伴關係）等協議領導區域貿易一體化，加強與其它國家貿易合作，帶領全球走出貿易保護主義。1060507
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