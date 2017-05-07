任天堂曾聯手索尼推主機！國外大神修復不幸夭折的傳奇北京新浪網 (2017-05-07 17:51)
早在上世紀90年代初，任天堂曾聯手索尼，想要推出一款全新的主機，基於超級任天堂系統，加入光碟機讀取系統，而在當時也意味著索尼將首次進入遊戲硬體市場。不過隨後任天堂轉投了飛利浦，索尼也開發出了屬於自己的PS平台，這款主機隨之夭折。
而一位名為Ben Heck的國外遊戲機Mod大神花費了千辛萬苦終於搜羅到了這款原型機，並且耗費了不少心血累修復了這台「任天堂PlayStation」。在他剛入手時，機器只能通過上部的卡帶槽讀取超級任天堂遊戲卡帶，而下方的光碟機則處於罷工狀態。
而Ben通過更換電容以及一系列其他的調整之後，目前該機器的光碟機已經能夠讀取音頻CD以及CD遊戲。不過因為這款主機出現的時期非常特殊，也沒有什麼遊戲支持，但這款主機的配置在去年遭到曝光之後，就有玩家自己製作了一些理論上可以在這款機器上運行的小遊戲。而事實證明，雖然這些遊戲的優化出現了問題，但的確能夠在這款主機上運行。
看到這樣的畫面，不禁會讓人聯想，要是當年任天堂真的和索尼聯手，那麼今天的主機市場又會是怎樣的一番景象呢？
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