（中央社記者鄭景雯台北7日電）懸疑犯罪電影「神秘家族」改編自轟動一時的「福建滅門案」，片中演員藍正龍演出壞到骨子裡的大壞蛋，永遠都帶著冷笑，他也說，劇中要對林依晨施暴，壓力極大。



「神秘家族」真實還原一個令人無奈的淒慘故事，藍正龍、林依晨也在這部片首度同台，藍正龍以往多以正派主角形象演出，但在「神秘家族」中有180度大轉變，演出冷血惡魔，不但在雨夜的蘆葦田中強暴林依晨，更出手狠毒的殺害她的家人。



藍正龍表示，劇中要對林依晨施暴，壓力極大，但也對林依晨的表現大表佩服，「她真的是太用功了，是很棒的演員」。



藍正龍從影以來從沒有正式演出過反派角色，在接到「神秘家族」的劇本時，便對劇本中的強暴犯角色很有興趣。他表示，以往偶像、情聖已經演過很多次了，想挑戰完全不一樣的角色，所以他和導演相談甚歡，立刻談定合作演出。



藍正龍在拍攝「神秘家族」時，和林依晨一樣是新婚不久，但他演來毫無包袱，片中帶著奇異的笑臉追逐林依晨，更對她又摔又打，場面極為震撼。



兩人雖然在台灣同時期出道，但竟完全沒有碰過面，而他一到劇組報到便是拍攝強暴重頭戲，所以兩人生平第一次見面就要演出如此激烈場面，他表示幸好和林依晨完全不認識，演來才比較不尷尬，可以放膽演出。「神秘家族」19日在台上映。1060507