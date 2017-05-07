玩家自製《血祭1》重製版實機截圖對比原版 98年經典遊戲再煥青春北京新浪網 (2017-05-07 17:36)
《血祭1（Blood One Unit Whole Blood）》是一款1998年發售的FPS遊戲，本作以恐怖血腥的內容為主題，輔以刺激的玩法。在當時，本作在各個方面都可以稱得上是頂級，因此而收穫了一大批的粉絲。不過很可惜，這個系列最終還是逐漸消亡，如今我們只能在Steam平台上用XP系統來體驗一下初代的魅力。
國外一位MOD製作者OrdinaryFpsfan789 致力於用Unity引擎來重製本作，今日他發佈了這款重製項目的一些實機截圖，並將其與《血祭1》的原版遊戲截圖放在一起進行比較。
雖然重製版的遊戲畫面放在今天來看顯得還是非常簡陋，但通過對比就能很明顯看出，無論從建模、貼圖還是光照上重製版《血祭1》都比原版有了質的變化。
由於原版遊戲的畫面在各個方面實在過於古老，OrdinaryFpsfan789 在製作的過程中雖然努力保證重製版的細節和物品忠實還原遊戲，但是在物品位置和場景布局上還是會存在一些差異。
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