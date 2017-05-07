《GTS》遊戲畫面對比《GT6》 大幅提升堪稱照片級！北京新浪網 (2017-05-07 17:36)
國外有玩家公佈了兩段《GT SPORT》和《GT6》遊戲畫面的對比，而毫無疑問，《GTS》的畫面迎來了極大的提升。
《GTS》VS《GT6》畫面對比：
【遊俠網】《GTS》和《GT6》畫面對比1
【遊俠網】《GTS》和《GT6》畫面對比2
可以看到，《GTS》不管是有建模的提升，從全局光到陰影，再到賽道的地面及環境細節，都比《GT6》強出了不少，在車后視角的畫面中，車身反光時的畫面非常令人驚艷，相信也會為賽車遊戲玩家們帶去真實的賽車體驗。
《GTS》將會在今年年內正式發售，登錄PS4。
高清視頻畫面：
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