？ 今日，由Prideful Sloth製作的開放世界冒險遊戲《在遠方：追雲者編年史(Yonder: The Cloud Catcher Chronicles)》曝光了一段35分鐘的超長試玩演示。

【遊俠網】《在遠方:追雲者編年史》遊戲試玩

《在遠方：追雲者編年史》畫面風格簡介明快，角色造型類似黏土電影，同時又很容易讓人想起《塞爾達：荒野之息》。遊戲講述了一個年輕人在遭遇了一次海難以後，被帶到了Gemea的海岸上，Gemea是一片廣闊的土地，這裏一共有8個不同的環境區域，每一個都有著它自己的野生動植物和生態系統，包括陽光普照的沙灘、風吹草動的平原、被白雪覆蓋的群山等等。

從這段試玩中我們能夠看出在遊戲玩法上依舊是傳統的RPG形式，找到NPC後接任務，收集材料最後獲得報酬。不過遊戲的最終目標是重建小島，所以玩家收集到各種資源后還要在建築系統中進行房屋的設置和建造，自由性非常高。

遊戲也同樣具有晝夜交替系統，無論是白天春風略過草原，帶來習習的響聲。還是夜晚流星劃過天空都很有童話世界的感覺。遊戲預計7月18日正式發售，登錄PS4與PC平台。

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