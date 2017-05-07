《馬里奧賽車8：豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）》已經在上周正式推出，不知道各位玩家們是不是已經跳上賽車，在賽道上大鬧一番了呢？雖然《馬里奧賽車》系列一直都是適合所有玩家的休閑競速遊戲，但玩家的技術差異，依然還是會反應在對戰中，自然也有許多技巧能在比賽時派上用場。

以下，就要向大家介紹遊戲中的八種技巧，偷偷學起來並熟練掌握，即使是新人玩家，一樣也可以從新手上路馬上變成縱橫賽場。

【遊俠網】《馬里奧賽車8 豪華版》 紹介視頻

1.有關於輔助功能

在選擇車輛或是暫停時，可以調整是否要開啟各種輔助功能。對自己有自信的玩家，可能會覺得沒有開輔助功能的必要，但如果是第一次接觸《馬里奧賽車8》的話，最好還是要試用一下！

方向盤輔助

只要開啟方向盤輔助功能，在比賽時就幾乎不會衝出賽道。在一些地型比較簡單的賽道，或許是不需要這個輔助，但是碰上「彩虹賽道」之類的複雜賽道，那對新手玩家來說就不怎麼友好了。在還不習慣操縱以及熟悉各個賽道之前，還是乖乖打開輔助功能吧。

彩虹賽道

但要注意一點的是，打開「方向盤輔助」指令后，就不能使用三段漂移了，而且很多賽道隱藏了「賽道外」的小捷徑，不衝出賽道就無法挑戰最速記錄，果然有利就有弊呢。

體感操作

開啟體感操作，就利用joy-con手柄的體感功能，配合方向盤周邊，像真正開車時轉動方向盤一樣，操縱遊戲內的車輛。如果關閉的話，就只能使用手柄上的模擬搖桿和方向鍵來控制方向，大家可以視自己的喜好來選擇操作方法。

雖然手上拿著Joy-Con轉來轉去，其實也別有一番趣味，但是體感操作的精確度畢竟不是很精準，隨意想要好成績的玩家，還是選擇關閉為好。當然，可以視不同的情況來切換不同操作方式。

自動油門

【遊俠網】Switch《馬里奧賽車8 豪華版》輔助系統 演示

自動油門顧名思義，是會自動踩下油門的輔助功能。如果同時開啟方向盤輔助功能的話，玩家在比賽時就只需要注意轉彎和道具，無視各種障礙，非常適合小朋友來遊玩時使用哦。

2.角色的重量

《馬里奧賽車》出場的各個角色，都有「體重」的概念。輕量級的角色加速性能優異，但是最高速度偏低；中量級的話，兩者都在平均範圍內；而重量級就是剛好相反，雖然加速性能不佳，但是最高速度出類拔萃。

一般來說會推薦新手使用烏龜、奇諾比奧（蘑菇頭）、嬰兒（baby）系列等輕量級角色。這是因為在過彎時比較容易轉過去，而且要是不小心失誤，也能夠很快就重新加速跟上。只是要注意因為體重比較輕的關係，碰上其他量級的車手很容易被撞飛。

在比較習慣遊戲后，就可以換成馬里奧、耀西等中量級車手，如果覺得自己已經神功大成，就可以再更進一步選擇庫巴等重量級車手哦。？

3.車輛的選擇

選好要使用哪一個角色之後，就要選擇車身、輪子、滑翔翼三種零件，來組合出要使用的車輛。在選擇零件時按下「＋／－」鈕，就可以看到目前使用車輛的「速度」、「加速」、「重量」、「過彎性能」以及「滑胎程度」等五項能力。

每一種零件都會對車輛性能有不同程度的影響，要配合使用角色來組合出最搭配的車輛。

雖然遊戲有賽車、摩托車等不同車種，擅長的賽道也都不一樣，不過對新手來說，僅靠外觀來選擇其實也沒有問題。駕馭自己喜歡的車種，在賽道上自由賓士吧！

4.要先學會火箭起跑

在比賽正式開始前，會先看到「3、2、1」這樣的倒數計時，如果在畫面上顯示出「2」的時候，開始踩下油門，讓輪子空轉，就可以在起跑時發動「火箭起跑」，發動后，就可以看到起跑后噴射出的花火，並直接加速衝上賽道。

只不過要注意，如果太早按下油門的話，反而會因為空轉過頭而爆缸；另外如果時機較晚的話，火箭起跑的效果也會隨之降低。因此，完美的起跑還是需要多加練習。

5.不要忘記飄移加速

在行駛時按下「R」鍵（或是ZR、SR鍵），就可以車子起跳，輕輕彈到空中。如果在小跳之後繼續按住按鍵，而且同時過彎的話，就能夠進行飄移。保持在飄移狀態下一段時間，就會看到輪帶開始冒出火花，這時，再放開按鈕就可以發動「迷你加速」。

在本作中，飄移加速有三種不同的階段，「迷你加速」、「超級加速」、「究極加速」，會隨飄移持續時間來強化發動效果。每上升一個階段火焰的顏色都不同，非常一目了然。

【遊俠網】《馬里奧賽車8 豪華版》TVCM.mp4

在容易通過的彎道上，絕對不能錯過發動加速的好機會。但是要注意太執著發動加速，而不斷延長飄移時間也會適得其反。另外輕量級角色比較容易累積加速能量。

6.提升最高速度的訣竅

跳躍動作

從跳台起跳，或者是在高低不平的路面上行駛時，可以按下「R」鍵，如果速度夠快，而且落差夠高的話，就可以讓角色發動「跳躍動作」，在著地同時發動加速效果。每個角色擺出的動作都不一樣，也是本作十分值得注意的亮點。

氣壓超車

只要跟在別人屁股後面行駛一段時間，就可以發動「低壓區效應」，空氣會像屏障一樣的籠罩全車，這個時候不需要按任何鍵就可以瞬間加速超越前車。

雖然在混戰時可以利用這個效果來衝到對手前面，但也必須要注意可能會遭對手向後投擲龜殼或是香蕉皮等攻擊道具。

反重力撞擊

開上藍色的反重力區域之後，就可以試著去撞擊賽道上的藍色物件或者是其他對手的車輛。撞上去之後就可以發動「旋轉渦輪增壓器」，獲得加速效果。

在碰上對手妨礙而讓自己停頓等情況時，利用這個機能就可以馬上跟上。

收集金幣

在每一個賽道上都可以看到許多金幣，如果行有餘力的話最好是能去收集。擁有的金幣數量可以提升賽車的最高速度，在比賽時有沒有去收集金幣，可能會造成相當大的落差。

細心一點的玩家應該還會發現，在《動物之森》、《塞爾達傳說》以及《噴射美少女》的聯動賽道上，金幣造型會變成原作遊戲的主題；另外在《F-ZERO》主題賽道上並沒有金幣，而是要行駛在特定路段兩旁的充能區域上，才會獲得金幣。

《F-ZERO》主題賽道的充能區域？

7.道具的活用（蘑菇篇）

擁有眾多的道具，一直是《馬里奧賽車》系列的最大特色，在這些道具當中，「噴射香菇」應該要如何運用，是特別重要的環節。

其實除了直道加速外，噴射蘑菇還可以用在很多地方，例如地面泥濘不堪，需要左右繞行的路面，使用噴射蘑菇可以不損速度快速通過。此外，一些賽道外的近路，也需要噴射蘑菇的輔助才能完成，不要拘泥於賽道，大胆的去嘗試吧。

8.道具的活用（攻防篇）

使用「綠龜殼」之類的道具擊中對手，就可以讓他強制停止。不過這也就代表，對手當然也會使用各種道具來攻擊你。在可能會被人攻擊的時候，也可以把這些妨礙道具用在防守上面。

只要持續按住「L鍵」，就可以把綠龜殼或是香蕉皮等道具固定在賽車後方。這種用法可以擋下紅龜殼等部份攻擊道具一次攻擊。另外在使用道具時按下後方的方向鍵，可以對後面投擲道具（香蕉皮則是反過來按前，就可以丟到前面）。

超級喇叭

另外還有像是「超級喇叭」可以同時震飛周圍對手，「刺龜殼」是唯一不能被破壞的道具等等，都是十分強悍的道具，特別是在跑到第一名時，持有這些道具的話，一定要小心使用。