國外權威遊戲媒體IGN最近公佈了一份「歷史上百大經典RPG遊戲」的榜單。1995年發佈於SFC平台的《超時空之輪(Chrono Trigger)》當選冠軍。

早在2012年IGN就曾評選過一次「歷史上百大經典RPG遊戲」,在那次的評選中《超時空之輪(Chrono Trigger)》榮獲榜眼,而冠軍則被《最終幻想6(Final Fantasy VI)》摘走。

IGN的評選標準為:1.故事劇情(故事是否精彩或敘事方式獨特)2.總體呈現(聲音,音樂,視覺風格)3.角色發展(構建角色,選擇戰鬥風格是否有令人滿意的選擇)4.戰鬥(是否好玩,原創性)

以下是本次「歷史上百大經典RPG遊戲」評選中的前20名名單,不知各位看官們心中的那個最佳RPG是否榜上有名呢?詳細名單可跳至末頁查看。

TOP 20.《皇家騎士團:命運之輪(Tactics Ogre: Let Us Cling Together)》

製作公司:Quest

發行時間:1998

TOP 19.《地球冒險(Earthbound)》

製作公司:Ape, Hal Laboratory

發行時間:1995

TOP 18.《最終幻想戰略版(Final Fantasy Tactics)》

製作公司:Square

發行時間:1998

TOP 17.《幻想水滸傳2(Suikoden II)》

製作公司:Konami

發行時間:1999

TOP 16.《殺出重圍(Deus Ex)》

製作公司:Ion Storm

發行時間:2000

TOP 15.《輻射2(Fallout 2)》

製作公司:Black Isle Studios

發行時間:1998

TOP 14.《星球大戰之共和國武士(Star Wars Knights of the Old Republic)》

製作公司:BioWare

發行時間:2003

TOP 13.《女神異聞錄4:黃金版(Persona 4 Golden)》

製作公司:Atlus

發行時間:2012

TOP 12.《黑暗之魂(Dark Souls)》

製作公司:FromSoftware

發行時間:2011

TOP 11.《質量效應2(Mass Effect 2)》

製作公司:BioWare

發行時間:2012

TOP 10.《巫師3:狂獵(The Witcher 3: Wild Hunt)》

製作公司:CD Projekt RED

發行時間:2015

TOP 9.《放浪冒險譚(Vagrant Story)》

製作公司:Square

發行時間:2000

TOP 8.《暗黑破壞神2(Diablo II)》

製作公司:Blizzard North

發行時間:2000

TOP 7.《聖劍傳說2(Secret of Mana)》

製作公司:Square

發行時間:1993

TOP 6.《異域鎮魂曲(Planescape: Torment)》

製作公司:Black Isle Studios

發行時間:1993

TOP 5.《魔獸世界(World of Warcraft)》

製作公司:Blizzard Entertainment

發行時間:2004

TOP 4.《口袋妖怪:黃(Pokémon Yellow)》

製作公司:Game Freak

發行時間:1999

TOP 3.《博德之門2:安姆的陰影(Baldur's Gate II - Shadows of Amn)》

製作公司:BioWare

發行時間:2000

TOP 2.《最終幻想6(Final Fantasy VI)》

製作公司:Square

發行時間:1994

TOP 1.《超時空之輪(Chrono Trigger)》

製作公司:Square

發行時間:1995年

本次評選完整名單:

001.《超時空之輪》(Square、SFC、1995年3月11日發售)

002.《最終幻想6》(Square、SFC、1994年4月2日發售)

003.《博德之門2 安姆的陰影》(BioWare、PC、2000年9月24日發售)

004.《口袋妖怪 皮卡丘》(Game Freak、Creatures、GB、1998年9月12日發售)

005.《魔獸世界》(暴雪娛樂、PC、2004年11月23日發售)

006.《異域鎮魂曲》(Black Isle工作室、PC、1999年12月12日發售)

007.《聖劍傳說2》(Square、SFC、1993年8月6日發售)

008.《暗黑破壞神2》(暴雪北方、PC、2000年6月29日發售)

009.《放浪冒險譚》(Square、PS、2000年2月10日發售)

010.《巫師3 狂獵》(CD Projekt RED、PS4、Xbox One、PC、2015年5月19日發售)

011.《質量效應2》(BioWare、Xbox 360、PC、2010年1月26日發售)

012.《黑暗之魂》(FromSoftware、PS3、Xbox 360、2011年9月22日發售)

013.《女神異聞錄4 黃金版》(Atlus、PSV、2012年6月14日發售)

014.《星球大戰 舊共和國武士》(BioWare、Xbox、2003年7月15日發售)

015.《輻射2》(Black Isle工作室、PC、1998年9月30日發售)

016.《殺出重圍》(Ion Storm、PC、2000年6月17日發售)

017.《幻想水滸傳2》(Konami、PS、1998年12月17日發售)

018.《最終幻想戰略版》(Square、PS、1997年6月20日發售)

019.《地球冒險2 基格的逆襲》(APE、HAL研究所、SFC、1994年8月27日發售)

020.《皇家騎士團2》(Quest、SFC、1995年10月6日發售)

021.《上古捲軸3 晨風》(Bethesda Game工作室、PC、2002年5月1日發售)

022.《最終幻想4》(Square、SFC、1991年7月19日發售)

023.《網路奇兵2》(Irrational Games、Looking Glass工作室、PC、1999年8月11日發售)

024.《創世紀7 黑暗之門》(Origin Systems、Dos、1992年4月16日發售)

025.《上古捲軸5 天際》(Bethesda Game工作室、PS3、Xbox 360、PC、2011年11月11日發售)

026.《質量效應》(BioWare、Xbox 360、2007年11月16日發售)

027.《血源詛咒》(索尼電腦娛樂日本工作室、FromSoftware、PS4、2015年3月24日發售)

028.《輻射:新維加斯》(Obsidian Entertainment、PS3、Xbox 360、PC、2010年10月19日發售)

029.《怪物獵人4G》(Capcom、3DS、2014年10月11日發售)

030.《口袋妖怪 太陽/月亮》(Game Freak、3DS、2016年11月18日發售)

031.《最終幻想12》(Square Enix、PS2、2006年3月16日發售)

032.《創世紀4 聖者傳奇》(Origin Systems、Apple II、1985年9月16日發售)

033.《勇者鬥惡龍5 天空的新娘》(Chunsoft、SFC、1992年9月27日發售)

034.《紙片馬里奧RPG》(Intelligent Systems、NGC、2004年7月22日發售)

035.《博德之門》(BioWare、Black Isle工作室、PC、1998年12月21日發售)

036.《無冬之夜》(BioWare、PC、2002年6月18日發售)

037.《火炎之紋章 烈火之劍》(Intelligent Systems、GBA、2003年4月25日發售)

038.《輻射》(Interplay Entertainment、PC、1997年9月30日發售)

039.《皇家騎士團》(Quest、SFC、1993年3月12日發售)

040.《最終幻想9》(Square、PS、2000年7月7日發售)

041.《永恆的阿卡迪亞》(Overworks、DC、2000年10月5日發售)

042.《吸血鬼 避世之血族》(Troika Games、PC、2004年11月16日發售)

043.《仙樂傳說》(Namco Tales工作室、NGC、2003年8月29日發售)

044.《異度裝甲》(Square、PS、1998年2月11日發售)

045.《惡魔之魂》(FromSoftware、索尼電腦娛樂日本工作室、PS3、2009年2月5日發售)

046.《格蘭蒂亞2》(Game Arts、DC、2000年8月3日發售)

047.《女神異聞錄3》(Atlus、PS2、2006年7月13日發售)

048.《龍騰世紀:起源》(BioWare、PS3、Xbox 360、PC、2009年11月3日發售)

049.《異度之刃》(Monolith Software、Wii、2010年6月10日發售)

050.《女神異聞錄5》(Atlus、PS4、PS3、2016年9月15日發售)

051.《星露穀物語》(Eric Barone、PC、2016年2月26日發售)

052.《最終幻想7》(Square、PS、1997年1月31日發售)

053.《夢幻之星4 千年紀的終結》(世嘉、MD、1993年12月17日發售)

054.《美妙世界》(Jupiter、NDS、2007年7月27日發售)

055.《影之心2》(Sacnoth、PS2、2004年2月19日發售)

056.《超級馬里奧RPG》(Square、SFC、1996年3月9日發售)

057.《宵星傳說》(Namco Tales工作室、Xbox 360、2008年8月7日發售)

058.《四狂神戰記2》(Neverland、SFC、1995年2月24日發售)

059.《黃金的太陽 開啟的封印》(Camelot、GBA、2001年8月1日發售)

060.《光明力量2 古代的封印》(Camelot、Climax、MD、1993年10月1日發售)

061.《露娜 銀河之星》(Game Arts、SS、1996年7月4日發售)

062.《龍戰士3》(Capcom、PS、1997年9月11日發售)

063.《夢幻之星在線》(Sonic Team、DC、2000年12月21日發售)

064.《露娜2 永恆之藍》(Game Arts、Mega-CD、1994年12月22日發售)

065.《勇者鬥惡龍8 天空、碧海、大地與被詛咒的公主》(Level-5、Tose、PS2、2004年11月27日發售)

066.《光芒之池》(Strategic Simulations、Commodore 64、Apple II、PC、1988年6月發售)

067.《二之國 白色聖灰的女王》(Level-5、PS3、2011年11月17日發售)

068.《傳說之下》(Toby Fox、PC、2015年9月15日發售)

069.《奧丁領域 里普特拉西爾》(Atlus、Vanillaware、PS4、PS3、PSV、2016年1月14日發售)

070.《火炎之紋章 覺醒》(Intelligent Systems、3DS、2012年4月19日發售)

071.《翡翠帝國》(BioWare、Xbox、2005年4月12日發售)

072.《無冬之夜2》(Obsidian Entertainment、PC、2006年10月31日發售)

073.《巫師2 刺客之王》(CD Projekt RED、Xbox 360、PC、2011年5月17日發售)

074.《魔界戰記》(日本一Software、PS2、2003年1月30日發售)

075.《龍騎士傳說》(索尼互動娛樂、PS、1999年12月2日發售)

076.《冰風谷2》(Black Isle工作室、PC、2002年8月27日發售)

077.《戰場的女武神》(世嘉、PS3、2008年4月24日發售)

078.《蓋亞幻想紀》(Quintet、SFC、1993年11月27日發售)

079.《星之海洋2》(tri-Ace、PS、1998年7月30日發售)

080.《馬里奧與路易基RPG》(AlphaDream、GBA、2003年11月17日發售)

081.《星戰前夜》(CCP Games、PC、2003年5月6日發售)

082.《地下創世紀 冥河深淵》(Blue Sky Productions、Dos、1992年3月發售)

083.《最終幻想》(Square、FC、1987年12月18日發售)

084.《勇者鬥惡龍7 伊甸的戰士們》(Heart Beat、ArtePiazza、PS、2000年8月26日發售)

085.《超時空之輪2》(Square、PS、1999年11月18日發售)

086.《王國之心2》(Square Enix、PS2、2005年12月22日發售)

087.《伊蘇1+2》(日本Falcom、Alfa System、Hudson、PCE、1989年12月21日發售)

088.《暗黑地牢》(Red Hook工作室、PC、2016年1月19日發售)

089.《龍騰世紀 審判》(BioWare、PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、PC、2014年11月18日發售)

090.《神界3 原罪》(Larian工作室、PC、2014年6月30日發售)

091.《自由力量》(Irrational Games、PC、2002年3月26日發售)

092.《叛變克朗多》(Dynamix、Dos、1993年6月22日發售)

093.《冰城傳奇》(Interplay Productions、Apple II、1985年發售)

094.《前線任務3》(Square、PS、1999年9月2日發售)

095.《永恆之柱》(Obsidian Entertainment、PC、2015年3月26日發售)

096.《火炬之光2》(Runic Games、PC、2012年9月20日發售)

099.《巫術8》(Sir-Tech Canada、PC、2001年11月14日發售)