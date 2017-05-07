漫畫作品曝光動畫師業界內幕 愛不能成為少拿錢的理由！北京新浪網 (2017-05-07 17:43)
關於動畫師生存待遇問題一直都是網路上的熱議話題，一些不幸的新人畫師甚至慘遭動畫公司壓榨勞動力，而最近一本漫畫講述了動畫師的苦逼境遇引起粉絲熱議，這究竟是怎麼一回事呢？
這部作品里最讓人感到衝擊的就是主人公真田幸遭遇的工資待遇問題了。在這家公司里，沒有底薪，只能按照作畫張數來拿錢。每張為210日元（約合人民幣13元），即便一天工作12個小時，也只能最多得到2520日元（約合人民幣154元）。就算一個月不休息，扣除稅金之後的收入就只有6.8萬日元（約合人民幣4164元）而已。對此，真田幸就露出了絕望的表情。並且當真田幸跟動畫導演自嘲「反正我是因為愛才從事這份工作的，薪水少一點也是沒辦法」的時候，九條導演卻回應說：「這是不對的。有沒有價值跟薪水多少不應該混為一談，不要覺得因為喜歡就可以少拿錢。就算出於愛而工作，也應該得到跟愛相配的待遇才行。」可以說這名導演也非常明白業界的真實情況，並且對真田幸的處境表示同情。
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