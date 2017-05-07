南京台協會長等人出席台商故事發表會中央社 (2017-05-07 17:30)
講述江蘇台商創業的「兩岸家園」新書發表會上，南京台協會長林銘田（左一）和昆山台協榮譽會長孫德聰（右一）都出席並發表感想。中央社記者張淑伶淮安攝 106年5月7日
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