（中央社記者鄭景雯台北7日電）玖壹壹將發行第三張新專輯，今天下午在西門町舉辦預購簽唱會，現場也用新歌「沒你我沒差」回應Nana梁云菲和公司解約，也說尊重她的決定，希望她找到自己的目標前進。



玖壹壹今天在西門町舉行第三張專輯唯一預購簽唱會，預購限量秒殺完售。近兩年未發行新專輯的玖壹壹，對這次的專輯名稱命名為「周法薷」，原因是在今年年初的經紀公司混血兒娛樂的尾牙中，MV導演周法薷因為被灌醉，酒後大開支票大喊，「我愛玖壹壹、玖壹壹最高，要幫玖壹壹免費拍攝100支MV」。



玖壹壹為了答謝周法薷的意氣相挺，直接把第三張專輯名稱取為「周法薷」，很有玖壹壹一向不按牌理出牌的風格。



預購簽唱會也邀來好朋友阿達主持，現場也問玖壹壹，梁云菲為什麼會跟公司解約，是不是有什麼不可告人之處，玖壹壹趁機用新歌「沒你我沒差」回應，但也強調「尊重她的決定，希望她找到自己的目標前進，祝福她」。



先前團員春風透過玖壹壹臉書直播，回應白帽妹偷拍事件，春風說，當天是一行人兩台車到旅館參加朋友的慶生趴，直播中春風也問另一位團員洋蔥和前女友復合了嗎？洋蔥一臉尷尬，健志則在一旁代回「還沒」，一一回應粉絲提問。1060507