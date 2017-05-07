（中央社台北7日電）韓國放送公社（KBS）引述北韓消息人士說法指出，北韓最近開始在咸鏡北道豐溪里的核試驗場，利用大量採礦車輛挖掘第4坑道。但北韓挖掘這項坑道的意圖，外界有不同解讀。



中國大陸海外網報導，相關專家分析，如果上述消息屬實，那在距離第2、3坑道不遠處挖掘這條新坑道，就難以在這兩條坑道進行核試，可解釋為北韓暫時推遲第6次核試。



但報導指出，也有人推測，這也可能是北韓為了能在幾個坑道同時進行核試驗而闢建第4坑道，以增強威脅力道。



報導提到，南韓和美國情報單位曾表示，北韓今年初在豐溪里核試驗場建成第2、3坑道，代表北韓隨時都可進行核試。



根據先前報導，美國最新衛星監測顯示，北韓豐溪里核試驗場的北側坑道正進行排水作業；但4月間的監測則顯示，核試場的工人在打排球。有分析認為，北韓明知美國衛星監視核試驗場，因此故意用排球賽擾亂視聽。1060507