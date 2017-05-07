玖壹壹新專輯簽唱會中央社 (2017-05-07 16:30)
台灣嘻哈饒舌樂團「玖壹壹」成員洋蔥（左起）、春風、健志，7日在西門町舉辦第3張專輯「周法薷」預購簽唱會，現場演唱新曲，與歌迷同樂。中央社記者施宗暉攝 106年5月7日
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