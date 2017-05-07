（中央社台北7日電）媒體報導，美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納家族所有的地產公司，昨天在北京舉行投資移民說明會。庫許納的妹妹還親自出席，鼓勵中國大陸投資人移民，引發利益衝突疑慮。



鳳凰網引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，庫許納（Jared Kushner）家族在美國新澤西州的地產項目「新澤西中央大廈」（Kushner 1），昨天在北京舉行投資說明會，吸引不少人到場。



庫許納妹妹妮可．庫許納-麥爾（Nicole Kushner Meyer）親自出席，她在會場向大家講述她的祖父如何透過移民進入美國，並建立商業帝國的故事，也特別提到哥哥正是第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）夫婿，以及他現在在白宮的新職務。不過，她並未提及川普（Donald Trump）。



說明會外的中文廣告上，顯示著「Kushner 1新澤西中央大廈」、「第87個EB-5美國投資移民項目」、「50萬美元移民美國」等訊息。



EB-5簽證屬於投資移民簽證，外國投資人投資50萬美元在一個新建的美國企業，並直接或間接創造10個就業機會，投資人就能獲得美國綠卡。不過川普上任表態要緊縮美國簽證政策，外界預期投資移民簽證也會受到影響。



庫許納家族的地產項目在北京公開宣傳，也再度引發爭議。華盛頓郵報就質疑，庫許納擔任白宮要員，也是北京與川普政府的重要管道，此舉再度涉及利益衝突。美國法律禁止政府官員因職務之便圖利個人。1060507