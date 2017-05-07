美第一女婿家族北京招商 鼓勵投資移民中央社 (2017-05-07 15:57)
（中央社台北7日電）媒體報導，美國總統川普女婿、白宮資深顧問庫許納家族所有的地產公司，昨天在北京舉行投資移民說明會。庫許納的妹妹還親自出席，鼓勵中國大陸投資人移民，引發利益衝突疑慮。
鳳凰網引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，庫許納（Jared Kushner）家族在美國新澤西州的地產項目「新澤西中央大廈」（Kushner 1），昨天在北京舉行投資說明會，吸引不少人到場。
庫許納妹妹妮可．庫許納-麥爾（Nicole Kushner Meyer）親自出席，她在會場向大家講述她的祖父如何透過移民進入美國，並建立商業帝國的故事，也特別提到哥哥正是第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）夫婿，以及他現在在白宮的新職務。不過，她並未提及川普（Donald Trump）。
說明會外的中文廣告上，顯示著「Kushner 1新澤西中央大廈」、「第87個EB-5美國投資移民項目」、「50萬美元移民美國」等訊息。
EB-5簽證屬於投資移民簽證，外國投資人投資50萬美元在一個新建的美國企業，並直接或間接創造10個就業機會，投資人就能獲得美國綠卡。不過川普上任表態要緊縮美國簽證政策，外界預期投資移民簽證也會受到影響。
庫許納家族的地產項目在北京公開宣傳，也再度引發爭議。華盛頓郵報就質疑，庫許納擔任白宮要員，也是北京與川普政府的重要管道，此舉再度涉及利益衝突。美國法律禁止政府官員因職務之便圖利個人。1060507
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
明星劉朔橫店醉駕身亡 妻子即將生產(圖)【北京新浪網】
俄海關封殺網購中國小米手機【北京新浪網】
美日裔上將哈里斯最近很活躍 英媒稱其常亂說話【北京新浪網】
3年前遭極端組織"博科聖地"綁架 奈及利亞82名少女獲釋【北京新浪網】
ICU醫生搶救8個危重病人 連續奮戰24小時后暈倒【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》