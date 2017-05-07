大陸寵物針灸漸流行 緩解動物病痛中央社 (2017-05-07 14:18)
（中央社台北7日電）中國大陸寵物針灸日漸流行。陸媒報導，北京一家動物醫院內，每逢雙休日，醫生都要接受十餘個前來進行針灸治療的「寵物病人」，以緩解病痛。
中新網6日報導，老祖宗留下的針灸神奇中醫療法已應用到寵物身上。大陸寵物針灸流行，不僅能消除疾病，還能提高寵物的生活品質。
醫生指出，針灸療法針對寵物關節、肌肉及韌帶等毛病，以及癲癇、癱瘓、慢性病、神經性問題等疾病，見效明顯。
大陸江淮晨報之前報導，安徽合肥一些寵物醫院推出的「寵物針灸」、「寵物按摩」有神奇功效。
一隻脊椎受傷無法正常站立的小狗，經過一段時間的寵物針灸後，已經可以獨自站立，和正常小狗沒區別。一隻慘叫連連的小貓經過按摩師的幾下按摩，已可安然入睡。1060507
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