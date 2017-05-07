（中央社台北7日電）中國大陸將在14到15日於北京召開一帶一路論壇。為確保活動安全順利進行，會場周圍與天安門地區與主要交通要道、高速公路等，從今天開始實行分時、分段交通管制措施。



新京報報導，一帶一路國際合作高峰論壇將在14到15日在北京懷柔雁棲湖舉行，包括俄羅斯、越南等國家領袖獲邀出席。



為確保活動順利進行，確保交通安全暢通，北京從今天開始到18日為止，在雁棲湖國際會展中心、天安門地區周邊道路，長安街、東三環、東二環、機場高速、京承高速等道路，都將採取臨時交通管制措施。



北京市交管局表示，採取交通管制措施的道路僅提供持有論壇專用證件車輛進出，其餘車輛禁止通行。



北京晨報報導，一帶一路高峰論壇的環境布置，包括道路旗幟、橫幅、戶外廣告、立體花壇、臨時景觀照明等，將在12日前完成。預計會懸掛1.3萬面相關宣傳旗幟，屆時全北京主要幹道都可以看到一帶一路活動的相關標語。1060507