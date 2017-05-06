自行車騎士挑戰百K繞澎湖（2）中央社 (2017-05-06 12:30)
澎湖首長盃自行車100公里挑戰賽和50公里成年禮體驗組6日清晨出發，近200名騎士專程挑戰，胡重潤100公里完成三連霸，成績最為耀眼，50公里由陳文正稱霸。中央社 106年5月6日
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