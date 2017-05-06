悠遊卡發行 戴資穎世界球后紀念卡（2）中央社 (2017-05-06 12:30)
世界羽球球后戴資穎（圖）6日和悠遊卡公司共同宣布發行第一張「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」，希望藉此紀念卡和全台灣球迷分享戴資穎的榮耀與喜悅。中央社記者孫仲達攝 106年5月6日
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