▲中職秘書長馮勝賢。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.25）

從兄弟象隊史首位新人王到首位球員出身「準博士」中職秘書長，「老邦」馮勝賢一直以來都是球迷或社會大眾十分推崇的名人，不是他累積了多少成績，或是有多少豐功偉業，最主要是他努力奮鬥的過程，就像是他從小必須要穿鐵鞋才能走路，這背後藏的是母親對他的愛。

馮勝賢是早產兒，身材跟各方面都比一般兒童瘦小，而他父親在他小的時候就過世，母親獨自扶養他長大，而由於他學習走路跟一般人不同，常因為雙腳畸型走不穩跌倒，印象中他都是用爬的，在他5歲以前都要穿鐵鞋矯正，一提到母親，馮勝賢就提到自己到現在還是很自責，沒能多陪伴她一些時間。

「從小我母親對我沒有什麼要求，就是不要變壞，因為我是單親家庭，媽媽只希望我不要成為社會上的問題。」馮勝賢說。但因為從小喪父，又身處弱勢家庭，馮勝賢一開始其實很自卑，直到後來長大才發現其實自己已經很幸福了，才慢慢走出來。

而馮勝賢學打球除了是跟哥哥一起外，更重要的是他能夠跟媽媽一起生活，沒想到他一路越打越好，少棒、青少棒等都當選國手，入選成棒中華隊後，1999年攸關奧運參賽權的亞錦賽對日本之戰，馮勝賢在9局下2出局後漏接三壘高飛球，因此日本隊打出再見安打，他也成為球迷口中的「戰犯」，老媽在看台上也當場落淚。

而馮勝賢進入職棒後，還當選新人王，最後也達成個人百盜里程碑，他也把這些榮耀獻給母親，畢竟沒有母親當初半哄半騙讓他穿上鐵鞋，也沒有今天的老邦。

不過，職棒生涯忙碌的生活讓他很少有機會與母親陪伴，母親中風過世，讓他深刻體會與親人相處的重要。

「我還記得，我當時參加陳偉殷婚禮，媽媽當時腦中風住院，我最遺憾是沒能再給她一個擁抱，不過她也教導了我要堅定方向，努力去做，也要珍惜親人。」馮勝賢說。

為了紀念母親，馮勝賢也出版了「鐵鞋的翅膀」一書，以及2部紀錄片，希望能用自身例子傳承經驗，讓更多人能夠投身社會服務，關懷社會，更積極投入早產兒基金會等公益活動，傳達母親「永不放棄」的精神。