尼克大前鋒Kristaps Porzingis（波辛傑斯）上個月因為對球團感到失望，缺席了球隊季末與總管Phil Jackson的球隊會議，因此，許多球隊開始探詢交易Porzingis的可能。

現年21歲的Porzingis，是NBA的二年級生，本季打出亮眼的成績，球團同時也一直視他為球隊未來的重要基石，今年平均繳出16.1分7.3籃板1.9火鍋，雖然現在沒有主要的買家出現，但已經傳出幾支球隊探詢交易Porzingis的可能。

Porzingis對於本季尼克的紛紛擾擾相當失望，以及球隊的氣氛不佳，Porzingis感到些許厭煩，他許多次都表達強烈想要留在尼克的意願，但重點是希望能夠以「贏球」為重點。

Porzingis缺席上個月季末會議後，Porzingis和Jackson尚未交談，目前也沒有交易Porzingis的可能性，Porzingis將回到拉脫維亞參加歐錦賽，希望幫拉推維亞爭取晉級的機會。