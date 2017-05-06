（中央社澎湖縣6日電）澎湖首長盃自行車100公里挑戰賽和50公里成年禮體驗組，今天清晨出發，近200名騎士專程挑戰，胡重潤100公里完成三連霸，成績最為耀眼，50公里由陳文正稱霸。



副議長陳雙全盛讚澎湖島嶼很漂亮，適合自行車運動，邊騎邊欣賞美麗海島美景，除了愛好自行車選手外，歡迎全民多運動，身體好，也希望觀光遊客也能加入自行車旅遊。



100公里挑戰賽繞行澎湖本島馬公、湖西、白沙和西嶼4鄉市；50公里成年禮體驗組則騎乘馬公和湖西2鄉市，包括熱愛自行車運動的縣議員陳慧玲與蔡興達夫婦2人也報名50公里體驗，2人合計100公里，也在期間內完成。



服務於文光國中教師胡重潤，今天再度一馬當先，以2小時52分5秒最先完成，成績比去年還快了37秒，平均車速都維持在時速30公里上下，100公里挑戰已完成三連霸，非常不簡單。1060506