本季在印地安人1A（Lynchburg Hillcats）打拚的台灣好手江少慶，今天出戰國民隊1A，他主投8局失2分，本季第4勝輕鬆入袋。

江少慶本季打完經典賽後狀況很好，他也連續4場奪勝，防禦率也是1.83的好成績。

他先發8局被打6支安打失2分，2保送、3三振，前4局國民隊都無法突破，5局下江少慶被Rhett Wiseman敲出陽春砲失分。

次局江少慶在2出局後，又被Taylor Gushue敲出安打失分，但他製造滾地球與飛球比例是11:4，表現十分出色。

終場印地安人以6:2贏球，江少慶也收下本季第4勝。