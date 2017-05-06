NBA／柯爾情況未見好轉 傳可能缺席整個次輪賽事NOWnews今日新聞 (2017-05-06 09:56)
勇士總教練Steve Kerr（柯爾）因為背傷手術後出現併發症，已經缺席多場勇士的賽事，目前將轉往杜克大學醫學中心尋求專家的治療，根據《ESPN》消息來源指出，Kerr有可能將缺席次輪與爵士的比賽。
根據《ESPN》消息來源指出，Kerr相當有可能持續缺席勇士與爵士的比賽，也相當有可能整個次輪的比賽都不會歸隊，原先在史丹佛接受治療的Kerr，將轉往杜克大學醫學中心尋求專家的治療。
Kerr是自季後賽首輪面對拓荒者第3戰時開始缺席，他因為背傷開刀，手術後開始出現併發症，包含頭痛以及暈眩等症狀，這些症狀開始困擾他，使他無法出席球隊的比賽，球團也未宣布他將於何時可以至場邊繼續督軍。
幸虧勇士眾將已經身經百戰，目前季後賽已經取得6連勝的佳績，勇士也將在台灣時間5月7日作客爵士，Mike Brown將繼續帶領勇士，而他們的好表現，讓Kerr得到喘息的機會。
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