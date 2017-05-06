MLB／金鶯麥利有夠衰 連續強襲球被打退場NOWnews今日新聞 (2017-05-06 09:56)
金鶯隊先發投手Wade Miley今天在主場出戰白襪隊比賽中，首局就被連續2顆強襲球打退場，況且他才投0.2局，讓金鶯隊緊急推出Gabriel Ynoa中繼。
Wade Miley僅投12球就退場，他先被「古巴飛彈」Jose Abreu的強襲球打中手腕，接下來Avisail Garcia也敲出強襲球正中他的左大腿，被打2支安打後就下場休息。
這對金鶯隊來說真的是雪上加霜，因為Kevin Gausman才在之前比賽中被驅逐出場，人手不足狀況下，也十分需要Wade Miley持續在場上奮戰。
Your browser does not support iframes.
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
圍甲連克三位世界冠軍 趙晨宇從小就是冠軍殺手【北京新浪網】
從武林太極約架說起 解讀MMA與傳統武術的差異【北京新浪網】
打工男中大樂透2215萬 領獎偶遇950萬得主-圖【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
雙德52分馬刺搶回主場優勢 哈登43分火箭1-2【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》