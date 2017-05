金鶯隊先發投手Wade Miley今天在主場出戰白襪隊比賽中,首局就被連續2顆強襲球打退場,況且他才投0.2局,讓金鶯隊緊急推出Gabriel Ynoa中繼。

Wade Miley僅投12球就退場,他先被「古巴飛彈」Jose Abreu的強襲球打中手腕,接下來Avisail Garcia也敲出強襲球正中他的左大腿,被打2支安打後就下場休息。

這對金鶯隊來說真的是雪上加霜,因為Kevin Gausman才在之前比賽中被驅逐出場,人手不足狀況下,也十分需要Wade Miley持續在場上奮戰。

