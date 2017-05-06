「King James」LeBron James在6日面對暴龍的比賽中持續打出帝王般的氣勢，於第四節接管比賽、成功甩開暴龍糾纏，幫助騎士以115：94於客場強勢踢館成功、系列賽拿下3連勝。

在前役扭傷左腳踝的暴龍主控Kyle Lowry，雖然曾信誓旦旦地表示會帶傷上陣，但此役最後仍未出賽，不過暴龍第一得分箭頭DeMar DeRozan回到主場終於找回手感，靠著他奮力搶分，暴龍前三節打完僅以2分落後。

但面對衛冕軍騎士，只要稍有閃神便會付出慘痛代價，決勝節James挺身而出，連投帶罰連續飆分之外還頻頻送出助攻，騎士在第四節開局打出一波20：3攻勢，暴龍就此無力再戰、黯然吞敗。

總計James繳出35分、8籃板、7助攻的全面成績，投籃命中率高達56.2％，全場16次罰球命中15球，狀況絕佳。

Kevin Love和Kyrie Irving各有16分進帳，此外Love還抓下13記籃板，本系列賽首次拿下雙十成績，「帥哥射手」Kyle Korver此役手感火燙，替補上陣為球隊貢獻14分，命中4記三分球。

外線火力差距是本場比賽勝負關鍵，騎士以56.5％的命中率砍進13記三分球，反觀暴龍全場三分外線出手18次僅命中2球，即使DeRozan攻下個人本季季後賽新高37分，也無力幫助暴龍走出連敗困境。