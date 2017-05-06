（中央社記者李晉緯台北6日綜合報導）富國高球錦標賽次輪因天色昏暗暫停，台灣選手潘政琮只打完11洞，交出1鳥、2柏忌的成績，目前以兩輪合計高於標準桿3桿的成績，暫時並列95名。



美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金750萬美元（約新台幣2億2610萬元）的富國錦標賽（Wells Fargo Championship），當地時間4日起在美國北卡羅來納州進行4回合共72洞的賽事。



次輪的比賽因為比賽場地天色昏暗而暫停，讓不少選手未能完成次輪18洞的賽程。



首輪打出3鳥、5柏忌，以74桿並列99名的潘政琮，次輪比賽暫停前，他打完11洞，抓下1隻小鳥，吞下2個柏忌，目前以兩輪合計高於標準桿3桿的成績並列95名。



美國選手赫爾利三世（Billy Hurley III）、愛爾蘭選手鮑爾（Seamus Power）目前都已完成次輪的18洞，美國選手彼得森（John Peterson）、義大利選手莫里納瑞（Francesco Molinari）在次輪分別打完12洞、11洞，4人暫時以兩輪合計低於標準桿5桿的成績並列領先。1060506