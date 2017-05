國民隊「天才小史」Stephen Strasburg今天在出戰費城人隊比賽中,在2局上轟出他生涯第2發全壘打,再次讓人驚訝他的爆發力十足。

Stephen Strasburg本職當然是投手,還是可以飆出100英哩速球的強投,本季他2勝1敗,防禦率3.09。

他過去在2012年也拿過投手銀棒獎頭銜,當時他從台灣左投陳偉殷手中開轟,今年苦主則是Nick Pivetta。

