MLB／強投天才小史又開轟 上一次砲轟殷仔NOWnews今日新聞 (2017-05-06 09:06)
國民隊「天才小史」Stephen Strasburg今天在出戰費城人隊比賽中，在2局上轟出他生涯第2發全壘打，再次讓人驚訝他的爆發力十足。
Stephen Strasburg本職當然是投手，還是可以飆出100英哩速球的強投，本季他2勝1敗，防禦率3.09。
他過去在2012年也拿過投手銀棒獎頭銜，當時他從台灣左投陳偉殷手中開轟，今年苦主則是Nick Pivetta。
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