F1車手韓密爾頓 居英國最有錢運動員中央社 (2017-05-06 08:58)
（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）英國「星期泰晤士報」（Sunday Times）富豪排行榜5日公布英國最有錢的10名運動員，由一級方程式賽車F1車手韓密爾頓奪下榜首。
32歲的韓密爾頓（Lewis Hamilton）以1.31億英鎊（約新台幣38億元）總資產奪冠。其次是35歲曼聯（Manchester United）前鋒伊布拉欣莫維奇（Zlatan Ibrahimovic），資產1.1億英鎊。
韓密爾頓除了賓士（Mercedes）合約，還有多個贊助商；伊布拉欣莫維奇則有耐吉（Nike）長期合約。
英國國腳魯尼（Wayne Rooney）的總資產雖然比去年增加1100萬英鎊，來到9300萬英鎊，但卻從去年冠軍寶座下滑至第3名。
F1車手巴頓（Jenson Button）以8600萬英鎊排名第4；高爾夫選手麥克羅伊（Rory McIlroy ）去年資產暴增2600萬英鎊，以8200萬英鎊排名第5。
球王莫瑞（Andy Murray）去年進帳2000萬英鎊，其中有將近1300萬英鎊是比賽獎金，以總資產7700萬英鎊排名第6。
第7名和第8名都來自足球界，分別是曼聯總教頭莫里尼奧（Jose Mourinho）的6100萬英鎊，以及在西班牙皇家馬德里效力的貝爾（Gareth Bale）5400萬英鎊。
美國職籃NBA球員鄧恩（Luol Deng）是唯一上榜的籃球選手，以5000萬英鎊和曼城（Manchester City）總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）並列第9。
星期泰晤士報2017年富豪排行榜完整名單將於7日公布。1060506
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