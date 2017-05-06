MLB／加德納轟3分彈 洋基逆轉勝小熊NOWnews今日新聞 (2017-05-06 08:40)
再1個好球就能結束，但洋基隊Brett Gardner（加德納）硬是用球棒說「不」，他9局上轟出逆轉3分砲，幫助洋基3比2擊敗小熊。
洋基作客小熊，這是洋基自1938年世界大賽之後第三次來到芝加哥的小熊主場。9局上洋基0比2落後，Chase Headley先敲安打，Jacoby Ellsbury獲保送，Gardner打擊，兩好球一壞球，小熊救援投手Hector Rondon投出內魚偏低的速球，Gardner轟出3分逆轉砲（本季第5轟），一棒逆轉戰局。
9局下「火球男」Aroldis Chapman登板，守住勝果，本季第7次救援成功。
小熊隊Kris Bryant、Kyle Schwarber第1局及第6局各轟出1支陽春彈，可惜未能為小熊隊帶來勝利。
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