（中央社台北6日電）原訂將於明天先發迎戰紐約大都會隊的台灣左投陳偉殷，因為手臂疲勞，被邁阿密馬林魚隊列入傷兵名單，並未隨隊前往紐約，明天的先發也取消。



根據佛羅里達州的太陽前哨報（Sun Sentinel）報導，左投陳偉殷因為手臂疲勞，將跳過明天對大都會隊的先發，並放進10天傷兵名單。



這是馬林魚隊在一星期內損失的第2名先發投手，稍早瓦爾蓋茲（Edinson Volquez）的手指也有受傷的情形。



儘管被列入傷兵名單，總教練馬汀利（Don Mattingly）表示，陳偉殷與瓦爾蓋茲應該只會跳過一次先發，很快就能重回先發行列。



除了陳偉殷進傷兵名單外，效力於坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，昨天第2度在大聯盟登板後，再度被放回3A。1060506