福懋科砸3.05億 買3311張台化中央社 (2017-05-05 20:52)
（中央社記者張建中新竹2017年5月5日電）記憶體封測廠福懋科(8131)斥資新台幣3.05億元，取得台化(1326)普通股股票3311張。
福懋科公告，自4月19日至今天共取得台化普通股股票3311張，平均每股92.31元，總金額達3.05億元。
福懋科至目前共持有台化普通股股票1萬627張，持股比率約0.18%。
福懋科表示，這次加碼買進台化股票是短期投資，並獲取穩健配息。
台化董事會已決議去年度盈餘每股將配發5.6元現金，以福懋科目前持股計，今年可望獲得5951萬元台化股息。
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