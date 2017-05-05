大樂透開獎中央社 (2017-05-05 20:52)
（中央社台北2017年5月5日電）第106040期大樂透今晚開獎。中獎號碼為19、49、9、1、34、18，特別號11。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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