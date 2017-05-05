今彩539開獎中央社 (2017-05-05 20:41)
（中央社台北2017年5月5日電）第106107期今彩539開獎，中獎號碼14、11、21、4、20。3星彩中獎號碼609，4星彩中獎號碼0088。
實際中獎獎號以台彩公布為準。
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