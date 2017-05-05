（中央社記者吳家豪台北2017年5月5日電）金屬機殼大廠可成（2474）公布第1季稅後淨利新台幣21.04億元，季減77.9%、年減49.5%，每股盈餘2.71元，主因匯損影響；但第2季市況能見度優於去年同期，全年展望仍樂觀。



可成第1季營收145.8億元，季減39.3%、年減13.4%，主要是因為匯率影響、季節性因素以及新舊產品交替所致。第1季毛利率達49%，較前一季微幅減少1%，卻較去年同期增加6.2%，主因良好的生產與成本管控。



不過，可成第1季營業外支出達22.7億元，主要受到新台幣快速升值、導致匯兌損失之故；稅後淨利為21.04億元，較上季減少77.9%，也較去年同期減少49.5%。第1季單季基本每股稅後盈餘（EPS）為2.71元，低於去年第4季的12.37元和去年第1季的5.4元。



可成另公布4月營收51.36億元，月增3.3%、但年減14.9%，主要受季節性以及新舊產品交替影響；今年前4個月累計營收為197.15億元，較去年同期減少13.8%。



可成表示，第2季市況能見度優於去年同期，預估將可逐步回到成長軌道，對今年的展望仍是樂觀，成長動能將來自下半年；因此上半年維持淡季、下半年強勁成長、全年度明顯成長的基調不變。



此外，可成強調，增資可利泰州公司1億美元，顯示可成對於機構件產業仍有長期的能見度，也必須作好產能擴充之準備。