（中央社記者韓婷婷台北2017年5月5日電）彰化銀行(2801)股東常會前煙硝味起，獨立董事潘榮春指出數度向公司索取股東名冊未果，彰銀晚間發表聲明指出，已於寄發股東常會開會通知前，提供股東名冊給獨董。



彰銀表示，依證券交易法規定，獨董在執行業務範圍內應保持獨立性，不得與公司有直接或間接利害關係，且獨董應忠實執行業務並盡善良管理人注意義務，如有違反獨立性且致公司受損害者，須負損害賠償責任。



由於股東名冊中載有包含股東住址等在內的個人資料，屬個人資料保護法保護的標的，彰銀引述經濟部函釋，獨董應就向公司索取的股東名冊內容負擔保密義務。



彰銀指出，潘榮春在2015年及2016年屢次索取股東名冊時，為維護19萬多名股東權益及落實個人資料保護法，皆依法請潘榮春簽署保密承諾書，聲明絕不將取得股東的個人資料經由任何方式洩漏予第3人，貫徹公司治理。