美股盤前─指數期貨盤前整理 等待美國4月就業報告鉅亨網 (2017-05-05 20:00)
【鉅亨網編譯郭照青】
未來十年，川普總統是否真的能創造 2500 萬個工作機會？
台北時間 20:30 美國將公布 4 月就業報告，將能初步顯示他是否真能信守承諾。
接受 CNNMoney 調查的分析師平均預估，美國 4 月新增就業為 19 萬人。3 月公布值為新增 9.8 萬人。
原油期貨週五重挫逾 5%，而後收復部份跌幅。這是自去年 11 月主要石油生產國同意減產以來，首度跌破每桶 45 美元。
由 OPEC 主導的減產協定，協助支撐油價幾個月時間。但該影響似乎已消退，主要原因在於美國頁岩油業者強勁復甦。
過去一年，美國作業鑽油機增加逾一倍，使得全球供給過多又形嚴重。
台北時間凌晨 01:00 Baker Hughes 公司將公布美國作業鑽油機最新數量，投資人將密切注意。
巴菲特旗下的 Berkshire Hathaway (BRKA) 公司將於週六舉行股東年會。投資人將密切注意巴菲特與副董事長 Munger 討論他們的經濟觀點。
全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨於平盤水準整理。
歐洲股市早場大多走低。亞洲股市今日收盤錯綜。
週四，道瓊工業平均指數收盤接近持平。S&P 500 與 Nasdaq 雙雙上漲 0.1%。
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