台北2017年5月5日電 /美通社/ -- 5月4日至5日，在2017新品發佈台北站，浪潮面向全球TV業務市場，正式發佈了基於全業務競爭模式的新一代智能解決方案，並率先推出了融合雲計算、雲終端、智能網關和人工智能的綜合能力系統。旨在通過業務重構能力和服務體系支撐，幫助運營商實現創新增值和智能運營的實在價值。本次活動共吸引了台灣多家有線、電信運營商及商業合作夥伴等重量級嘉賓參加。

當前，隨著寬頻接取技術和網路基礎設施的不斷完善，促成了有線電視業者、電信事業、電子產業及互聯網的匯流與跨業經營。面對消費升級的趨勢和運營發展的挑戰，TV運營商一致呼籲智能化的解決方案，期待加快網路變革、尖端創新，並且幫助其在快速發展中保持領先地位。而浪潮通過創新打造全業務生態系統，正可以有效滿足這些要求，並能夠向運營商構建尖端、開放、智能、快捷的全媒體服務，帶給用戶顛覆性的電視娛樂體驗。

依托雲計算、大數據，開啟雲化革新之路

作為本次發佈活動的重點，浪潮聯合愛立信等合作夥伴，結合雲計算不斷演進和發展的成功參照，為TV運營商開發提供了基於雲的最佳電視服務平台 -- MediaFirst平台。作為全新雲計算與軟體定義技術的完美結合，該平台能夠充分發揮端對端服務優勢，開展TV大數據+智能推薦+智慧運營，為運營商提供跨網路、跨平台的下一代視頻雲服務，並面向亞太及海外市場進行普及推廣。加之浪潮最新推出的終端雲化技術，使得運營商既能保持業務的投資，也能保證未來的可持續發展，從而全面開啟雲化革新之路。

把握客廳戰略入口，加速行業智能轉型

在強化終端服務和智能應用方面，浪潮全新打造的4K超高清智能媒體網關能夠為運營商實現綜合化運營，並在業界率先支持新一代圖形處理引擎PLM技術，為更好的視頻呈現能力提供基礎。與此同時，隨著人工智能大潮和消費者越來越傾向於自由化、個性化的發展，浪潮和百度等第三方應用整合推出了AI人工智能平台，完成在海外首度亮相。通過將語音識別、語意解析、數據挖掘、智能推薦等功能植入機上盒，助力TV運營商掌控家庭智能語音入口，鍛造智能交互開放式生態平台。在面向全球推廣的過程中，開啟運營商、服務廠商、第三方生態集成商的互盈模式。

浪潮充分認識到，TV業務領域的不斷交叉融合，意味著各種技術的各種運營方式都可以在對方的領域和平台上產生新的生機。此次新品發佈，充分體現了浪潮對於行業趨勢的精準判斷，更是對技術創新和用戶體驗革新的不斷追求。從而在加速自身海外業務擴張步伐的過程中，有力推動TV市場從傳統運營向融合運營服務的方向積極轉型。