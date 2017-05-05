兩岸觀光旅遊交流中央社 (2017-05-05 20:50)
率團來台參加旅展的中國大陸海南省旅遊發展委員會副主任周平（右3）5日至高雄舉行觀光推介會，與高雄旅遊業者交流，高雄市觀光局長曾姿雯（左3）也到場行銷高雄觀光。中央社記者程啟峰高雄攝 106年5月5日
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雞精 70g．金牌 雞精．雞精 四物．白蘭 雞精．原味 雞精．學進雞精 70g．華佗 雞精．雞精 36．京紅 雞精．雞精 桂格．勤億 雞精．甕仔滴雞精．娘家 滴雞精．田記滴雞精．巧克力 雞精．白蘭氏 雞精 70g．素雞精．勤億 滴雞精．中式滴雞精．白蘭氏 雞精．放山滴雞精．純雞精．桂格養氣人蔘雞精．雞精禮盒．雞精 白蘭．花旗蔘雞精．白蘭氏 傳統雞精 70g．雞精原味．全雞精．白蘭氏 學進雞精
- 奇美 CHIMEI RHM-C1200T 12公升奈米銀節能除濕機 台灣製
- 【真心良品】夏綠蒂大款直取前開式收納箱65L(4入)
- 【ERGO】輕航III系列27吋鋁框拉桿箱-鐵灰(ER767C27GY)
- 【Hello Kitty】立體甜心2代16吋登機箱-桃紅(KT01G16FC)
- Z3R0D uSUIT ARMADA 連身三鐵衣(男女共款 黑橘色)
- SEIKO SPIRIT 極簡太陽能腕錶-黑x銀/39mm V147-0AV0D(SBPN0
- 【櫻花】SH-2480(數位精品強排熱水器)
- BEZZERA STREGA 玩家級半自動單孔義式咖啡機 110V (HG1034)
- 【LOVEL】嚴選六星級飯店素色純棉浴巾6件組(共5色)
- Keeley Ann浪漫高雅真皮細柔串珠縷空淑女涼鞋(白色)
賞螢秘境奇幻飛舞 三義忘憂谷藍眼淚【MOOK景點家】
賞櫻何必去日本？台灣春夏賞花景點大公開！【SHOPBACK】
柯文哲何煖軒為台北市主題館造勢（1）【中央社】
寶瓶座流星雨 2017年極大觀賞期到來【MOOK景點家】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》