（中央社記者吳哲豪彰化2017年5月5日電）農委會等單位指出，戴奧辛雞蛋可能是飼料出問題，彰縣衛生局也針對鴻彰雞場內的老雞新雞以及所產的雞蛋作檢驗，結果下週出爐。



衛生局長葉彥伯說，鴻彰畜牧場曾在今年2月換飼主，舊飼主否認自己有在飼料內加入違法添加物，要找出戴奧辛來源不容易，希望下週出爐的結果能對找出來源有幫助。



葉彥伯指出，新舊飼主所訂購的飼料來自不同廠商，他們前往畜牧場了解飼養過程時，已經找不到舊飼主使用的飼料以及配方，新舊飼主雖有親戚關係，但新飼主也不清楚先前養雞時使用的配方，要查出戴奧辛來源不容易。



葉彥伯說，自行針對鴻彰畜牧場內的老雞以及新雞雞隻和雞蛋作戴奧辛檢驗，也找了一家鴻彰附近的畜牧場採樣作檢驗，結果下週出爐，希望能對找出戴奧辛有幫助。