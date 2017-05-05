戴奧辛蛋確認汙染物 研判來自飼料添加物中央社 (2017-05-05 20:14)
（中央社記陳政偉台北2017年5月5日電）彰化鴻彰養雞場驗出雞蛋內含過量戴奧辛，農委會邀集相關單位召開專家會議，今天宣布確認此次戴奧辛蛋汙染物，就是2,3,7,8四氯(口夫)喃(TCDF)，但非持續性，而是片段性。
農委會下午邀集衛福部、環保署及相關專家學者針對戴奧辛污染事件召開專家會議，針對鴻彰畜牧場所採雞隻、雞蛋、飼料及飼料添加物檢驗結果進行討論，傍晚正式對外說明，確認汙染物為2,3,7,8四氯(口夫)喃。
農委會畜牧處處長李春進說明，各機關代表跟與會專家的共識，依據鴻彰畜牧場、飼料及飼料添加物結果進行討論，雞蛋及雞隻肝臟檢驗結果，確認兩者的戴奧辛分布特徵相似，其中，2,3,7,8四氯(口夫)喃含量偏高。
農委會畜牧處副處長王忠恕解釋，應該是該養雞場曾經使用遭戴奧辛汙染的添加物，在飼養時某段時間加進飼料堶情A目前檢驗單位和抽查單位抽查時，都沒有檢出，但戴奧辛有所謂續積的問題。
王忠恕說，遭汙染的雞蛋，其戴奧辛圖譜與飼料明顯不同，推測汙染源非正常飼料。農委會也將此次結果交由地方檢調追查，希望能夠進一步釐清可能的汙染來源。
農委會也說明，目前遭污染的鴻彰畜牧場雞隻已全數撲殺，現狀為清空狀態，且該場雞蛋已全數封存安排銷毀，市面販售的雞蛋都安全無虞。
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