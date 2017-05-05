（中央社記者邱柏勝台北2017年5月5日電）台銀驚傳鬧日圓現鈔「錢荒」，後來證實庫存充足，但銀行的外幣現鈔從哪來？央行表示，國銀的外幣現鈔貨源為美國銀行（BOA）與新加坡大華銀行，週五下單，隔週二即可送達。



近日日圓大貶，吸引許多民眾前往銀行結購日圓，更傳台銀日圓現鈔賣到鬧「錢荒」。今天台銀總行營業部上午抬出6億日圓現鈔、下午更追加至8億日圓，澄清絕無庫存不足情事。



台銀指出，4日賣出日圓現鈔及外匯合計約100億日圓，其中日圓現鈔約25億日圓，約為平日之3.5倍左右，各分行均加派人手服務民眾辦理結匯，以滿足民眾需求。



台銀表示，每周均依照各分行預估需求量，向外商銀行訂購各式外幣現鈔，如遇緊急狀況，亦會立即增加訂購。台銀目前全行日圓現鈔庫存量仍維持正常水準，未因民眾結購而發生庫存不足情形。



央行外匯局長顏輝煌也表示，一般銀行對外幣現鈔庫存量，會有一定的控管。目前台灣各銀行的外幣現鈔貨源，為美國銀行（BOA）與新加坡大華銀行，「就我們所了解，他們（台灣各銀行）禮拜五會下單，隔週二、三會從國外進口（鈔券），直接出貨給下order（訂單）的銀行」。除非有緊急情況，例如低於庫存安全存量，才會緊急進口。



顏輝煌強調，銀行可自由進口外幣現鈔，不需經過央行同意，但事後央行會掌握各銀行進口鈔券的情況。至於台銀近期是否有緊急進口日圓，顏輝煌回應，「今天台銀已經出來澄清，說沒有買不到日圓的事」。



兆豐銀外匯交易員則指出，一般而言，日圓需求會引伸美元需求，銀行若要回補日圓庫存，需用美元向外商銀行換匯，進而提升美元需求，導致新台幣走弱，並擴大外匯市場交易量。但從這幾天外匯市場成交量來看，並沒有日圓需求過量的情況。