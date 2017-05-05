台銀日圓現鈔哪來 央行說是這兩家中央社 (2017-05-05 20:12)
（中央社記者邱柏勝台北 5日電）台銀驚傳鬧日圓現鈔「錢荒」，後來證實庫存充足，但銀行的外幣現鈔從哪來？央行表示，國銀的外幣現鈔貨源為美國銀行（BOA）與新加坡大華銀行，週五下單，隔週二即可送達。
近日日圓大貶，吸引許多民眾前往銀行結購日圓，更傳台銀日圓現鈔賣到鬧「錢荒」。今天台銀總行營業部上午抬出6億日圓現鈔、下午更追加至8億日圓，澄清絕無庫存不足情事。
台銀指出，4日賣出日圓現鈔及外匯合計約100億日圓，其中日圓現鈔約25億日圓，約為平日3.5倍左右，各分行均加派人手服務民眾辦理結匯，以滿足民眾需求。
台銀表示，每周均依照各分行預估需求量，向外商銀行訂購各式外幣現鈔，如遇緊急狀況，亦會立即增加訂購。台銀目前全行日圓現鈔庫存量仍維持正常水準，未因民眾結購而發生庫存不足情形。
央行外匯局長顏輝煌也表示，一般銀行對外幣現鈔庫存量，會有一定的控管。目前台灣各銀行的外幣現鈔貨源，為美國銀行（BOA）與新加坡大華銀行，「就我們所了解，他們（台灣各銀行）禮拜五會下單，隔週二、三會從國外進口（鈔券），直接出貨給下order（訂單）的銀行」。除非有緊急情況，例如低於庫存安全存量，才會緊急進口。
顏輝煌強調，銀行可自由進口外幣現鈔，不需經過央行同意，但事後央行會掌握各銀行進口鈔券的情況。至於台銀近期是否有緊急進口日圓，顏輝煌回應，「今天台銀已經出來澄清，說沒有買不到日圓的事」。
兆豐銀外匯交易員則指出，一般而言，日圓需求會衍生美元需求，銀行若要回補日圓庫存，需用美元向外商銀行換匯，進而提升美元需求，導致新台幣走弱，並擴大外匯市場交易量。但從這幾天外匯市場成交量來看，並沒有日圓需求過量的情況。1060505
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HUAWEI pad．HUAWEI 3.75G．華冠 立扇．施華洛世奇．施華寇．兆華國際．華為 e5．Huawei 無線網卡．施華蔻 黑炫風．西華 350W．鋒愛華．HUAWEI 3C LTE．施華洛世奇 水晶項鍊．HUAWEI E5372．HUAWEI Mate 6.1．huawei 華為．華擎 顯示卡．Huawei P7．華為 平板 3g．華菱 冷氣機．huawei x3．美華 擴大機．華陀 雞精．愛華 磨刀器．華得水產 薄鹽鯖魚．ASROCK 華擎 GS．Ogival 愛其華 夜鷹．華冠 15W 捕蚊燈．華為 E510．施華蔻 bc
- 大聲公實立型無線式多功能行動音箱/喇叭 (手持+耳掛組)
- LONGCHAMP LE PLIAGE 系列 長提把尼龍水餃包(中-淺灰色)
- SEVENFRIDAY M2 設計師工藝自動上鍊機械錶-黑/47mm M2
- NUX METAL CORE DELUXE 重金屬失真效果器
- 【A.S.O】輕透美型 真皮鉚釘側蝴蝶結飾奈米高跟鞋(黑)
- ORIENT 東方錶 DRESS系列簡約優雅石英錶-粉x銀/26mm FSZ400
- 周大福 三色立體菱形18K金耳環
- 周大福 迪士尼經典系列 永結同心黃金金章/金幣
- Lagostina樂鍋史蒂娜 Accademia 26公分平底鍋 011146040126
- 【文創集】茱莉亞 5.8尺木紋色四門長櫃/電視櫃
大飛機首飛成功！有人嘲諷：中國不就只是造了一個殼【北京新浪網】
C919大飛機產業鏈的隱秘大佬 七成訂單來自金融租賃【北京新浪網】
徐曉東「秒殺」雷公太極，掀開了武術市場黑幕一角【北京新浪網】
徐曉東引發武林群戰後哭了，馬雲微博點破天機！【北京新浪網】
厲害了，C919！ 萬億藍天市場待啟航【北京新浪網】