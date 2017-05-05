（中央社記者張謙香港5日電）中國大陸生產的大型民用客機C919今天首飛成功，有專家預料它能夠搶占美國波音公司及歐洲空中巴士客機部分市場。



無線電視台今天在報導中指出，大陸國家主席習近平於2015年訪美時，宣布向波音購買300架飛機，金額就達到380億美元。



而目前C919已收到570架訂單，主要來自大陸國內航空公司，預計未來在大陸可賣出2000架。



報導表示，C919要搶占國際市場，打破波音及空中巴士的壟斷地位，關鍵是要取得歐美航空部門的「適航證」。



報導引述香港民航處前處長樂鞏南說，「這架飛機（C919）採用的部件，譬如引擎、空調系統、液壓系統全部都是採用市場上，已站穩腳的外國貨，所以要取得歐美的適航認可應該沒問題。」



他又說，C919所用引擎較波音737，以及空中巴士A320更先進，是通用電器出的低排放引擎，至少便宜過A320及波音737。



他說，「如果巴西曾生產的（飛機）都搶占到少少（一點）歐美市場的話，中國出產都應該有可能占到部分市場。」1060505