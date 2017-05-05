（中央社記者陳葦庭台北5日電）遠航勞資調解不成立，北市勞動局說，若遠航有違反勞資爭議處理法，可處20萬至60萬元罰鍰，對此，遠航表示，將待正式收到來函後將盡速回覆陳述意見。



遠東航空企業工會因不滿遠東航空在勞資爭議調解期間，解僱工會會員，4日下午至遠東航空公司前抗議，台北市勞動局今天上午召開勞資調解會議，歷經2小時協商，調解結果為不成立。



台北市勞動局表示，依照勞資爭議處理法第8條規定，「勞資爭議在調解、仲裁或裁決期間，資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約或為其他不利於勞工之行為」。



勞動局解釋，遠東航空公司在5月3日與其中17名勞工終止勞動契約，顯然已涉違反該規定，後續將依行政程序法函請遠航陳述意見，若查證屬實，可處20萬至60萬元罰鍰。



對此，遠東航空今天回應，有關台北市勞動局的意見，遠東航空表達尊重，將等正式收到來函後盡速回覆陳述意見，另外，也會就勞動局所提應與企業工會進行協商一事依法研議辦理。1060505