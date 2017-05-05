▲台北國際觀光旅展第一天，日本旅遊商品銷售熱烈。（圖／記者陳致宇攝）

台北國際觀光旅展第一天，日本旅遊商品銷售熱烈，第二天廠商優惠再加碼，東京、大阪暑假前清倉，5日含稅價只要5,999元，暑假行程也有促銷。國內旅遊部分，熱門的澎湖、馬祖也都有優惠折扣。

雄獅旅遊表示，旅展第一天東北亞銷售最熱絡，其次是大陸港澳及歐洲，國內票券部分，剛開幕就有民眾搶購，單筆總金額高達50萬，獨家推出的「盛世公主號」遊輪賞櫻包船，也接獲多組10人以上家族旅遊訂單。

明日推薦優惠口袋商品包含，韓國首爾樂天世界6日，原價13,888元起，旅展一口價9,888元，現省4千元，出發日期為即日起至6月27日；泰國villa曼芭6日，原價12,999元起，下殺3千元只要9,999元起（未稅），出發日期為6至8月；關西三都遊船5日，原價34,900元起，現省1萬元，旅展一口價24,900元，出發日期為5至6月。

長程線也有優惠，超值澳洲黃金海岸5日。原價26,800元起，現省3千元，旅展價23,800元起，出發日期限6月2日、24日出發；超值美西9日，原價55,000元起，現省1萬5千元，旅展價39,999元起。出發日期為10月21日、28日、29日，限量3團。另外也推出買一送一促銷，購買酷愛希臘天空之城10日，旅展價79,999元起，9月22日出發，限量10名，買再送價值1萬6沖繩4日遊。

易遊網指出，受惠於日幣下跌至0.26字頭，精打細算的民眾不僅急著換匯，更直衝旅展搶便宜，讓首日旅展日本整體買氣，較去年同期成長2到3成。為了迎周末假日大批人潮，明日再推現場下殺拼買氣，包含北海道富良野5日含稅2萬5有找、大阪自由行5日現場再減2千，含稅不到萬元；北陸樂高樂園5日現場第2人再減3千等。

國內商品部份，離島旅遊以「澎湖機車自由行4天」5,990元起和「澎湖喜來登豐富行3天」8,990元起最為熱銷，本島旅遊則是花蓮最受歡迎，以「環島之星˙花蓮太魯閣1日遊」1,599元起和「環島之星˙花蓮自由行2天」2,990元起買氣最熱絡。

專門經營廉價航空的駿樺旅行社推出清倉優惠，大阪自由行5天及東京自由行5天，都只要含稅價5,999元，但只有限定下周特定日期出發。