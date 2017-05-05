（中央社記者張建中新竹2017年5月5日電）鴻海(2317)旗下准時達供應鏈管理(嘉興)斥資人民幣1.17餘億元，向嘉興市國土資源局取得6萬多坪土地。



鴻海旗下JUSDA International Limited繼去年12月投資准時達供應鏈管理(嘉興)750萬美元後，今天再增資1050萬美元，共投資准時達供應鏈管理(嘉興)1800萬美元。



准時達供應鏈管理(嘉興)今天斥資人民幣1.17餘億元，向嘉興市國土資源局取得6萬多坪土地，因應未來營運需求。



准時達供應鏈管理(嘉興)取得的土地，東至規劃三鄉橋港，南至桐鄉大道，西至永勝路，北至空地。