鴻海砸人民幣1.17億 取得嘉興6萬坪土地中央社 (2017-05-05 19:43)
（中央社記者張建中新竹2017年5月5日電）鴻海(2317)旗下准時達供應鏈管理(嘉興)斥資人民幣1.17餘億元，向嘉興市國土資源局取得6萬多坪土地。
鴻海旗下JUSDA International Limited繼去年12月投資准時達供應鏈管理(嘉興)750萬美元後，今天再增資1050萬美元，共投資准時達供應鏈管理(嘉興)1800萬美元。
准時達供應鏈管理(嘉興)今天斥資人民幣1.17餘億元，向嘉興市國土資源局取得6萬多坪土地，因應未來營運需求。
准時達供應鏈管理(嘉興)取得的土地，東至規劃三鄉橋港，南至桐鄉大道，西至永勝路，北至空地。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HUAWEI pad．HUAWEI 3.75G．華冠 立扇．施華洛世奇．施華寇．兆華國際．華為 e5．Huawei 無線網卡．施華蔻 黑炫風．西華 350W．鋒愛華．HUAWEI 3C LTE．施華洛世奇 水晶項鍊．HUAWEI E5372．HUAWEI Mate 6.1．huawei 華為．華擎 顯示卡．Huawei P7．華為 平板 3g．華菱 冷氣機．huawei x3．美華 擴大機．華陀 雞精．愛華 磨刀器．華得水產 薄鹽鯖魚．ASROCK 華擎 GS．Ogival 愛其華 夜鷹．華冠 15W 捕蚊燈．華為 E510．施華蔻 bc
- 【DELSEY法國大使】SHADOW-28吋行李箱-藍色(00203682102)
- 【義大利RISOLI舒莉】崗石-深平底鍋28cm
- Lagostina樂鍋史蒂娜 Accademia 26公分平底鍋 011146040126
- 【台灣三洋 SANLUX】7.5公斤電子式乾衣機 SD-86U8
- SEVENFRIDAY V2 設計師工藝自動上鍊機械錶-銀x咖啡/50mm V2
- 【SRIDE】20吋搭配16速定位系統大海豚鋁合金彎把折疊車
- 周大福 迪士尼公主系列 雙色鏤空蝶形鑽石18K玫瑰金項鍊
- 【日本長谷園伊賀燒】遠紅外線負離子陶水壺(白)
- 【德國 alfi】酷COOL不鏽鋼保溫瓶-白(500CC)
- 周大福 迪士尼公主系列 雙色皇冠鑽石18K金吊墜(不含鍊)
大飛機首飛成功！有人嘲諷：中國不就只是造了一個殼【北京新浪網】
C919大飛機產業鏈的隱秘大佬 七成訂單來自金融租賃【北京新浪網】
徐曉東「秒殺」雷公太極，掀開了武術市場黑幕一角【北京新浪網】
徐曉東引發武林群戰後哭了，馬雲微博點破天機！【北京新浪網】
厲害了，C919！ 萬億藍天市場待啟航【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》